İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta kar yağışı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar da anın keyfini çıkardı. Zaman zaman zeminlerin kayganlaşması dolayısıyla vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kar yağışı mutlulukla karşılandı. Sürücüler de trafikte sıkıntılar yaşarken Şuhut Belediyesi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.


Kar yağışının dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, eğlendiklerini ve beyaz örtünün keyif verdiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.