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Şuhut'ta KHGB 2020 yılı 2. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilcesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ’2020 Yılı 2.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilcesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği '2020 Yılı 2. Genel Kurul Toplantısı' Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz öncülüğünde gerçekleşti.


Şuhut Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen kurul toplantısına, Kaymakam Kaçmaz'ın yanı sıra İl Genel Meclis üyesi Gültekin Özdemir ve Ali Altan, KHGB Müdürü Mehmet Günhan, Şuhut Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ ve muhtarlar katıldı.


Toplantıda birlik bütçesi değerlendirilirken, gündemdeki konular da karara bağlandı.

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