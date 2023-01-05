İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta kınalı kuzular asker gecesinde moral depoladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 2003/1 tertip olarak askere gidecek asker adayları için şehit babalarının da katıldığı bir eğlence düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 2003/1 tertip olarak askere gidecek asker adayları için şehit babalarının da katıldığı bir eğlence düzenlendi.


Şuhut'ta özel bir düğün salonunda düzenlenen asker eğlencesine Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, ve çok sayıda asker adayı ile aileleri katıldı. Asker ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına yakıldı. Kınalar asker adaylarının ellerine anneleri tarafından yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken aileler ise duygulu anlar yaşandı. Ses Sanatçısı Özcan Bayram eşliğinde doyasıya eğlenen gençler, vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu.

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