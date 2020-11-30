İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta kısıtlama kapsamında sıkı denetim

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kuralları uyulması için sıkı bir denetim yaptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kuralları uyulması için sıkı bir denetim yaptı.


Şuhut'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Şuhut Çarşı Meydanı ve birçok caddede kısıtlama ile birlikte sakinlik hakim oldu. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezi, cadde ve mahallelerdeki esnaf ve vatandaşların sağlıkları için sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile beraber uyarı anonsları yaptı. İlçede vatandaşların neredeyse tamamının kısıtlamaya uydukları gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.