İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarını da dikkate almayan vatandaşlar normalleşme sürecinde korkutan manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.


Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da normalleşme süreci devam ederken korona virüs tedbirlerinin de elden bırakılmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna karşın Şuhut ilçesinde akşamları havalarında sıcak olması ile vatandaşlar kendilerini park ve kafelere atarken tedbirlere ise uymadılar. Kafelerde oturan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp adeta iç içe otururken bir çoğunun maske dahi takmamaları ‘pes' dedirtti. Durumu gören polis ekipleri zaman zaman park ve kafeleri dolaşarak gerekli denetimleri yapıp korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.