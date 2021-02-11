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Şuhut'ta korona virüs denetimleri devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından berber ve kuaförlere yönelik korona virüs denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından berber ve kuaförlere yönelik korona virüs denetimi yapıldı.


Ekipler ilçede genelge kapsamında uyulması gereken kuralların yanı sıra maske, mesafe ve hijyen denetimleri de gerçekleştirdi. Vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını kapsamında alınan kararlara uyulması hususunda bilgiler aktarıldı. İş yeri sahipleri yapılan uygulamalardan memnun olduklarını dile getirirken, uygulamayı gerçekleştiren ekipler ise denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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