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Şuhut'ta Korona virüs tedbirlerine uymayarak piknik yapan 10 kişiye 392'şer lira ceza

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı 20.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı 20. Trafik Timi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayan 10 kişiye 392'şer lira para cezası verildi.


Şuhut'ta korona virüs (Covid-1019) hastalığı tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymayarak mesire alanlarında piknik yapan 10 kişiye Şuhut İlçe Jandarma komutanlığı 20. Trafik Timleri tarafından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi ve Hıfzısıhha Kanununun 27 ve 72 maddesine aykırı hareket etmesi dolayısıyla 392'şer lira para cezası olmak üzere toplam üç bin 920 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tarafından denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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