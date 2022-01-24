Şuhut'ta köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı köylerde hafta sonu yaşanan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kapanan köy yolları İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açılırken, yetkililer ilçede

kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtti.

Afyonkarahisar'da hafta sonu yağan kar sonrası ilçe adeta beyaza büründü. Yağış sonrası Şuhut'ta kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Şuhut Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekibi, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz yoğun bir mesai harcadı. Şuhut-Afyonkarahisar yolu rampası, Karlık, Dadak, Bademli gibi bir çok köy yolunda çalışma yapan ekipler köy yollarını ulaşıma açtı. Köy yollarında kar küreme ve ardından tuzlama çalışması yapan ekipler yoğun kar yağışına rağmen yolların tamamını ulaşıma açtı.