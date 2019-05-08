Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, kurum amirleri ve 36 köy muhtarı katıldı. 2019 Yılı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya yaptı, ardından, birlik encümen üyelerinin seçimi gerçekleşti. İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, köy muhtarlarından ise Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram ve Yarışlı Köyü Muhtarı Bayram Çelik bir yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni olarak seçildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan tarafından, 2018 yılı birlik kesin hesabı ve 2018 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan faaliyetler ile 2019 yılında yapılacak yatırımların anlatılmasının ardından toplantı sona erdi.