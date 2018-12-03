Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya Başkanlığında İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri'nin katılımları ile 2018 yılı 2. olağan toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri ele alınarak üzerinde fikir alış-verişlerinde bulunuldu. Kaymakam ve Birlik Meclis Başkanı Nurullah Kaya toplantının açılış ve sunuş konuşmasını yaptı. Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2019 yılı tahmini bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylamada oy çoğunlu ile 2019 yılı tahmini bütçesi onaylandı.