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Şuhut'ta kuaför ve berberlere korona denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla zabıta ve sağlık ekipleri tarafından kuaför ve berberlere yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla zabıta ve sağlık ekipleri tarafından kuaför ve berberlere yönelik denetim yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut'ta da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezindeki kuaför ve berberlere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili denetim yapıldı. Zabıta ve sağlık ekipleri kurallara uyulması konusunda esnafı uyardı.

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