Şuhut'ta küçükbaş hayvanlar elde kaldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında işler durma noktasına geldi.

İlçe merkezine bağlı Şuhut Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda her Cumartesi günü kurulan küçükbaş hayvan pazarı çevre il ve ilçelere de hitap ediyor. Alışverişlerin yok denecek kadar az olması küçükbaş hayvan üreticilerini endişelendirirken, piyasayı da olumsuz etkiliyor. Küçükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarının 80 liraya kadar çıktığını ve bunun da çok pahalı olduğunu belirterek, geçen senelere göre küçükbaş hayvanlar için alıcı bulamadıklarını dile getirdiler. Küçükbaş hayvan üreticisi Ali Karakuş, "Şuhut ilçe koyun pazarında işlerimiz durgun geçiyor, gayet durgun. Alışverişte kısalık var. Hayvancılıkta yem, arpa gibi girdilerin maliyetleri yüksek. Para kazanmak çok zor geçtiğimiz yıllara göre. Pazara mal getirdik satmaya çalışıyoruz ama fazla bir alıcı yok. Piyasa normal ne düşük ne de yüksek ama alıcı kısa alım satımda bir durgunluk var" dedi.

Küçükbaş hayvan üreticisi Halil Karataş ise, "İşlerimiz az, piyasada para yok. Milletin ekonomik sıkıntısı var, çok da alışveriş olmuyor. Fiyatlar normal, öyle çok yüksek değil. Düşük de değil ama en büyük sıkıntı alışverişin olmaması" ifadelerini kullandı.

Bir diğer küçükbaş hayvan üreticisi Sedat Teksüt, "Kar yağışlarından dolayı yabancı alıcılarımız fazla gelemiyorlar. Birbirimiz arasında alışverişlerimiz şu anda gayet uygun. Piyasada istediğin şekilde kuzuya, koyuna rağbet bulabilirsin. Allah yokluğunu göstermesin, bereket versin işimiz bu" dedi.