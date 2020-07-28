İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta Kurtuluş Savaşı dönemine ait siperler bulundu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş Savaşı’na ait işgal yıllarında savunma amaçlı ve Büyük Taarruz ‘da kullanılan siperler bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş Savaşı'na ait işgal yıllarında savunma amaçlı ve Büyük Taarruz ‘da kullanılan siperler bulundu.


Araştırmacı Yazar ve Başkomutan Tarihi Milli Park Alan Kılavuzu Habib Akalın tarafından bulunan siperler gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Daha önce de Yarışlı köyü üstünde savunma siperlere bulan Akalın, bölgenin savaş alanı olduğunu Büyük Taarruz ‘un başlaması ile ihtiyat kuvvetlerinin bu bölgede konuşlandığı ve o dönemden kalan siperler olduğun bilindiğini anlattı.


Bölgede buna benzer savunma hattı ve siperler gün yüzüne çıkmayı beklerken, Habib Akalın konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak Şuhut ilçesine bağlı Efe köyü Bozolan mevkiindeki destansı yaşanmış 1922'de Kurtuluş Savaşı savunma siperlerinin bulunduğu anları an ve an anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.