Şuhut'ta Liseler Arası 1. Tiyatro Şenliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği düzenlendi.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Edebiyatla İç İçe Gençlerimiz Tek Sahnede' projesi kapsamında düzenlenen şenlik, Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Şenliğine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri, eğitim camiası ve öğrenciler katıldı.

Şuhut Merkez Liseleri tarafından çeşitli tiyatro etkinlikleri düzenlenirken, yapılan tiyatro etkinlikleri protokol üyeleri tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi. Bazı izleyiciler ise bu güzel etkinliğin öğrenci velileri için de yapılmasını önerdi.