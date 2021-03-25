Şuhut'ta lokantalar denetlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, ve restoranlara yönelik korona virüs salgınını önlemek amacıyla denetim yapıldı.

Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla lokanta ve restaurantlara yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde esnaflara yönelik korona virüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında bilgiler aktarıldı. Esnaflar yapılan denetimlerde en çok memnun olduklarını dile getirirken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise esnaflara kurallara uydukları için teşekkürlerini iletti.