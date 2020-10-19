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Şuhut'ta lokantalarda korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren lokantalara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren lokantalara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimleri gerçekleştirildi.


Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki heyet halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla maske, mesafe ve hijyen konularında denetim yaptı. Lokanta sahipleri ile birlikte bir süre hasbihal eden Kaçmaz ve Bozkurt lokanta sahiplerine maske, mesafe ve hijyen konularında dikkat etmelerini söyledi.

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