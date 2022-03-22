İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta mart ayının son haftası yağan kar şaşkınlığa neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi yağan kar yağışı sonrası adeta beyaz örtüyle kapanırken, ortaya çıkan manzara ise ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünün adeta tercümesi oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yağan kar yağışı sonrası adeta beyaz örtüyle kapanırken, ortaya çıkan manzara ise ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün adeta tercümesi oldu.


Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları devam ederken, bir çok ilçede sabah erken saatlerda kar yağışı gözlendi. Şuhut ilçesinde sabah yağan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Mart ayının son haftasında yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İlçede olumsuz hava koşullarının yarında devam etmesi bekleniyor.

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