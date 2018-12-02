Şuhut'ta 'Milli Mücadele' semineri verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Araştırmacı Yazar Başkomutan Tarihi Milli Park Savaş Alanları Rehberi Habib Akalın tarafından Zafer Anadolu Lisesi öğrencilerine Milli Mücadele semineri verildi.

Araştırmacı-Yazar Akalın tarafından öğrencilere milli mücadelede Türk ordusunun önemi ve Şuhut'taki faaliyetler, Türk ordusunun Şuhut'tan geçişi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Şuhut'a gelişi, Şuhut Atatürk Evindeki toplantı ve taarruza harekat gibi konular anlatıldı. Şuhut halkının milli mücadele'ye katkısı ile ilgili öğrencilere bilgiler aktaran araştırmacı yazar Akalın milli mücadele ünlü formasıyla seminerler vermeye devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çobanlar, İhsaniye, Hocalar ve merkez okullarında milli mücadele semineri veren Akalın taleplerin yoğun olduğunu belirtti.