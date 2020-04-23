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Şuhut'ta minik öğrenciler evlerinde, esnaf ise iş yerinde 23 Nisan Bayramını kutladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs tedbirleri dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ev ve iş yerlerinde ay yıldızlı bayraklar eşliğinde kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs tedbirleri dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ev ve iş yerlerinde ay yıldızlı bayraklar eşliğinde kutlandı.


Şuhut'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs (Covid-19) hastalığı dolayısıyla ev ve iş yerlerinde minik öğrenci ve esnaflarımızın ay yıldızlı bayraklarımız eşliğinde kutlandı. Minik öğrenciler evlerinde söyledikleri birbirinden güzel 23 Nisan ve İstiklal Marşı şiirleriyle ay yıldızlı bayrağımız eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinçle kutladı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar evlerinin balkonlarını süslerken, minik öğrenciler ise 23 Nisan ve İstiklal Marşı şiirleri okudu. Çarşı esnafları ise ay yıldızlı bayraklar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Balkonların süslenmesi renkli görüntülere sahne alırken, minik öğrenci ve çarşı esnaflarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanları gözlerden kaçmadı. Ayrıca ilçede fotoğraf sanatçılığı yapan Sercan Koskuoğlu'nun klarnet ile İstiklal Marşı'mızı çalması ise güzel görüntülere sahne oldu.

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