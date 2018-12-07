Şuhut'ta minik öğrenciler ilk kez sinema izlemenin tadını çıkardı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Zaferyolu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ilk kez sinema izlemenin tadını çıkardı.

Öğrenciler, öğretmenleri Arif Çalışır önderliğinde sınıflarında ilk kez sinema izlediler. Hayli memnun kalan öğrenciler, Keloğlan, Ali Baba ve Kırk Haramiler ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili film izlediler. Öğrencilerden Fadime Öykü Erkekli, ''Okulumuzda ilk kez sinema izlemenin tadını çıkararak arkadaşlarımızla beraber doyasıya eğlendik. Sinema izlemeyi çok sevdik, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz'' derken, Hafsa Çetingül ise açıklamalarında, ''Bu güzel etkinliği bizlere yaşatan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sinema izlerken çok eğlendik arkadaşlarımız ile beraber. İnşallah bir daha sinema izleme imkanı bularak bu eğlenceli etkinliğimizi tekrar yaşarız'' diye konuştu.