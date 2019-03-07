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Şuhut'ta minik öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda minik öğrencilere Rehber Öğretmeni Hamide Bozan tarafından mahremiyet eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda minik öğrencilere Rehber Öğretmeni Hamide Bozan tarafından mahremiyet eğitimi verildi.


Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda Rehber Öğretmeni Hamide Bozan tarafından ‘'Benim Sınırlarım Var'' konu başlığı altında grup rehberliği çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada kişisel sınırlar, kişisel sınırların korunması, özel bölgeler, iyi ve kötü dokunuşlar, çeşitli etkinlik ve videolar eşliğinde öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi.

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