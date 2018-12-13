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Şuhut'ta minik öğrencilerin yerli malı heyecanı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı merkez okullarındaki 1.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı merkez okullarındaki 1. sınıf öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.


Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yöresel ürünleri yiyerek Yerli Malı Haftasını doyasıya kutlarken sevinçleri gözden kaçmadı. Öğrenciler oyunlar oynayıp şiirler okuyarak kutlamalara heyecan kattı. Veliler ise çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmayıp destek verdi. Öğretmenler ise öğrencilerine kutlamalarda yardımcı olarak sevinç içerisinde olmalarını sağladı.


(RD-KA-Y)


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