Şuhut'ta minik sporculara iftar verildi

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar İl Spor Müdürü Nurullah Pervaneli, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, sporcu ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, ilçe sporuna desteklerinden dolayı Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a teşekkürlerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Başkurt un konuşmasının ardından, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi.

Programın ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından güreş müsabakalarında dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Erhan Gümüş'e plaket takdim edildi.