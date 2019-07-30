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Şuhut'ta motosiklet kazası; 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ferhat S. idaresindeki 03 SL 553 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi yolu istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletin devrildiğini gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ferhat S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ferhat S. ilk olarak Şuhut Devlet Hastanesine oradan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ardından da sevk edildi.


Yaralı Ferhat S.'nin Şuhut Devlet Hastanesine getirildiğinde bilincinin yerinde olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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