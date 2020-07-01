İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden 25 Ağustos Şehir Kent Ormanı istikametine doğru seyir halinde bulunan Ümit G. (35) idaresindeki 03 SN 261 plakalı motosiklet ile ilçe merkezine gelen Bülent T. idaresindeki 03 SF 626 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Bülent T. ve Ümit G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.