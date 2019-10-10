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Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri denetlendi.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından taşımalı eğitim okul servis araçları denetlendi. İlçe merkezine çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüsleri durduran ekipler, şoförlerin taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim sonucunda mevzuata uymadığı belirlenen servis şoförlerine uyarılarını yapan Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekiplerinden Mustafa Alemdağ ve diğer personeller, denetimlerde kurallara uyan şoförlere teşekkür ederken, kurallara uyma ve güvenli bir şekilde öğrenci naklinin yapılması konusunda gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.


Denetimlere devam edileceği bildirildi.

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