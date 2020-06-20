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Şuhut'ta öğrenci ve velilerde LGS sınavı heyecanı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde öğrenciler korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavına girdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğrenciler korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavına girdi.


Şuhut'ta veliler öğrencileri dualarla sınava girecekleri okulun girişinden uğurladı. Okullarda zaman zaman velilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulunda öğrenciler korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öğrencinin ter dökeceği sınavda birinci oturum başlarken, ailelerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenciler sınavda ter dökerken öğrenci velileri ise polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadı.


Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu konu ile ilgili açıklamalarında, ''Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de Liselere Geçiş Sınavı yapılmaktadır. Okullarımızda dezenfekte işlemleri ve bütün işlemlerimizi yerine getirdik. Öğrencilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir şekilde girebilmeleri için ortamlarını hazırladık. Tüm öğrencilerimize ve sınavda görev alan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum'' dedi.

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