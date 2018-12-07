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Şuhut'ta öğrenciler halk oyunları eğitimi alıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokul ve Ortaokul öğrencileri öğretmenleri tarafından gösterilen halk oyunlarını öğreniyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokul ve Ortaokul öğrencileri öğretmenleri tarafından gösterilen halk oyunlarını öğreniyor.


Kurtuluş İhsan Küçükarslan çok amaçlı salonunda düzenlenen halk oyunları eğitimi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanıyar. Her haftanın salı ile perşembe günleri arasında halk oyunlarını öğrenen öğrenciler, bu çalışmayı çok sevdiklerini belirterek diğer arkadaşlarının da öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

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