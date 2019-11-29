Şuhut'ta öğrencilere aşı uygulaması

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik aşı uygulaması yapıldı.

Şuhut ta İlkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık ve kabakulak aşıları yapıldı. Oldukça heyecanlı olan minik öğrenciler aşı öncesi iğne heyecanını yaşarken, bazı öğrencilerin ise iğne vurulmaktan korktuğu gözlerden kaçmadı.

Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir, aşının çocuklarımız ve tüm toplumun sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Aşıların bulaşıcı hastalıklara yakalanmayı ve bu hastalıkların yayılmasını engellediğini belirtti.

Aşı uygulanan çocuklara okullarda 1 gün izin verildi.