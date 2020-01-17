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Şuhut'ta öğrencilere sağlıklı beslenme semineri

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu ve Şuhut Anadolu Lisesi öğrencilerine Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu ve Şuhut Anadolu Lisesi öğrencilerine Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Bükülmez tarafından Sağlıklı Beslenme Semineri verildi.


Seminere, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şube müdürleri ve ARGE ekibi katıldı. Öğrencilere Doç. Dr. Ayşegül Bükülmez tarafından Sağlıklı Beslenme ile ilgili bilgiler verildi. Seminer, soru cevap şeklinde devam etti. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindekilerin Doç. Dr. Bükülmez'e plaket takdimi ile son buldu.

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