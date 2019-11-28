Şuhut'ta öğrencilere ''Sporcularda sağlıklı beslenme'' konulu seminer

Afyonkarahisar'ın Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda orta ve lise dengi öğrencilere Diyetisyen Gülşen Vardar tarafından 'Sporcularda sağlıklı beslenme' konulu seminer verildi.

Seminere, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Karaçeşme, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Diyetisyen Gülşen Vardar tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verildi. Seminer soru cevap şeklinde geçerken günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.