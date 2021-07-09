Şuhut'ta Okul Müdürleri istişare toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında eğitim öğretim yılı değerlendirme ve telafi dönemi istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı Kaymakam Kaçmaz başkanlığında okul idarecileri ve müdürlerin katılımı ile Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda önceki eğitim ve öğretim yılı ile birlikte telafi dönemi çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantı fikir alışverişlerinde bulunulmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.