İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şuhut'ta okul servis araçları denetlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okul servis araçları denetlendi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığıve Şuhut Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacı ile denetledi. Yapılan uygulamada araçların genel kurallara uygunluk kontrolleri yapıldı, araçların genel fiziki durumu incelendi. Akabinde araçların yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin rutin bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.