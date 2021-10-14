İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şuhut'ta okul servis ve ticari araç şoförlerine eğitim semineri

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul servis araçları ve ticari araç sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul servis araçları ve ticari araç sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Şuhut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim seminerine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, trafik personelleri, okul servis araç sürücüleri ile birlikte ticari araç sürücüleri katıldı. Yetkililer tarafından katılımcılara yönelik trafik eğitimi verilerek trafik kuralları ilgili eğitim semineri verildi.


Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, eğitim seminerinde yapmış olduğu açıklamalarda, "Geleceğimizin teminatı ve umudu olan öğrencilerimiz siz servis şoförlerine emanettir. Yavrularımızı okul ve evlerine güvenli bir şekilde taşıyıp, güvenli bir şekilde teslim etme konusunda sizlere güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.