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Şuhut'ta okullarda koronavirüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri tarafından maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri tarafından maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.


Şuhut'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okullarda öğrencilere yönelik maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı. Öğrencilere koronavirüs salgınına karşı nasıl önlemler alınabileceği konusunda bilgiler aktarıldı.

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