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Şuhut'ta ''Okuyan Şuhut Nefes Alıyor'' proje toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’’Okuyan Şuhut Nefes Alıyor’’projesi kapsamında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Okuyan Şuhut Nefes Alıyor''projesi kapsamında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşti.


Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal Avşar ve Türkçe öğretmenleri katıldı. Toplantıda okuma yazma sevgisini toplumun her kesimine yayarak, toplumu daha sağlıklı, daha kültürlü, daha hoşgörülü hale getirip toplumun yaşam ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan projenin içeriği hakkında bilgiler verildi. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler anlatılarak konu üzerinde fikir alış-verişlerinde bulunuldu. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılını kapsayan bu proje ile okuyan, okuduğunu anlayan ve okumayı alışkanlık haline getiren birey sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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