Şuhut'ta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve daire amirleri katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri ele alınarak değerlendirildi. Daha sonra Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyete Şuhut ilçesinin yöresel lezzeti olan Keşkek ikramında bulunuldu. Vali Tutulmaz, Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek günün anlam ve önemine bianen hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaretini sonlandırdı.