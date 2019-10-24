Şuhut'ta ORKÖY kapsamında başlatılan ''Orman Köyleri Elektrik Üretim Projesi'' hayata geçiyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu döneminde ORKÖY kapsamında başlatılan ''Orman Köyleri Elektrik Üretim Projesi'' hayata geçiyor.

Kulak Köyü Kalkınma Kooperatifinin müracaatı üzerine kooperatif üyelerinin elektrik tüketim maliyetlerinin azalmasını ve fazla üretilen enerjiyi satarak gelir getirilecek güneş enerjisi sistemi (GES) projesinde çalışmalar devam ediyor. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya ile beraber ORKÖY kapsamında başlatılan Orman Köyleri Elektrik Üretim Projesini inceleyen Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kaya, "Orman Köyleri Elektrik Üretim Projesi Şuhut ilçemize bağlı Kulak Köyü Kalkınma Kooperatifinin müracaatı üzerine kooperatif üyesi köylülerimizin elektrik tüketim maliyetlerini azaltacak, zaman zaman da fazla üretilen enerjiyi sisteme satarak gelir getirecek güneş enerji sistemi (GES) projesini inceledik. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya ve orman teşkilatı personeli ile beraber çalışmaları yerinde görme imkânı bulduk. Muhtar Kadir Aydoğan'dan ve kooperatif başkanından proje süreçlerini öğrenirken köylülerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. 100 KW üretim kapasiteli bin 500 metrekare alana kurulu sistem bin 200 metreden enerji sistemine entegre olacak. Müteahhit firma yetkilileri 15 gün içerisinde projeyi teslim ederek köylü kooperatif üyelerinin ve toplumun istifadelerine sunacaklarını belirttiler. Eski Bakanımız Veysel Eroğlu'na, Orman Bölge Müdürlüğü personeline şükranlarımızı sunuyoruz. Şuhut kalıcı eserler kazanmaya devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.