Şuhut'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesi Afyonkarahisar-Isparta yolunda meydana geldi. Karaadilli Beldesi istikametinden Şuhut'a doğru seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 06 DB 9504 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Mevlüt K. yönetimindeki 45 ZH 600 plakalı kamyonasağ arka tarafından çaptı. Meydana gelen trafik kazasında Mevlüt K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mevlüt K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.