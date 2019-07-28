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Şuhut'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza; Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde seyir halinde bulunan 03 SN 909 plakalı otomobil sürücüsü M.G. aynı istikamette otomobilin önünde seyir halinde bulunan 03 SD 084 plakalı traktör'e arkadan çarpması sonucu traktör devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparken akabinde 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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