İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Hallaç köyü-Karaadilli yolu istikametinde seyir halinde giden 34 JN 7023 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Hallaç köyü-Karaadilli yolu istikametinde seyir halinde giden 34 JN 7023 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Hallaç-Karaadilli yolu istikametinde 34 JN 7023 plakalı otomobil sürücüsü Murat D. Hallaç köyü yol ayrımı dönemecinde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralı 2 şahıs Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.