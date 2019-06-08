Şuhut'ta otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Hallaç köyü-Karaadilli yolu istikametinde seyir halinde giden 34 JN 7023 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hallaç-Karaadilli yolu istikametinde 34 JN 7023 plakalı otomobil sürücüsü Murat D. Hallaç köyü yol ayrımı dönemecinde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralı 2 şahıs Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.