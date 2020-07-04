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Şuhut'ta pandemi dolayıyla ertelenen tekvando kursu tekrar başladı

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından çocuklara yönelik verilen ve Korona virüs (Kovit-19) sebebiyle bir süredir ertelenen tekvando kursu tekrar başladı.


İlçede pandemi dolayısıyla ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar kursların başlamasıyla yine de tedbiri elden bırakmazken, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptı.


Tekvando kursunda eğitim gören geleceğin yıldızları dijital ortama taşıdığı etkinliklerle salgın sürecinde evde çeşitli aktivitelerle verimli zaman geçirip normalleşme süreci ile birlikte ara verdikleri kurslara tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadı.

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