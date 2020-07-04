Şuhut'ta pandemi dolayıyla ertelenen tekvando kursu tekrar başladı

İlçede pandemi dolayısıyla ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar kursların başlamasıyla yine de tedbiri elden bırakmazken, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptı.

Tekvando kursunda eğitim gören geleceğin yıldızları dijital ortama taşıdığı etkinliklerle salgın sürecinde evde çeşitli aktivitelerle verimli zaman geçirip normalleşme süreci ile birlikte ara verdikleri kurslara tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadı.