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Şuhut'ta pandemi ve bağımlılıkla mücadele toplantısı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Lokman Düzgün öncülüğünde il ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla ’pandemi ve bağımlılıkla mücadele’ toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Lokman Düzgün öncülüğünde il ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla 'pandemi ve bağımlılıkla mücadele' toplantısı düzenlendi.


Şuhut Kaymakamlığı düzenlenen istişare toplantısına Kaymakam Düzgün, il ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda pandemi sürecini değerlendirip alınacak tedbirler ele alındı. Şuhut Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Kaymakamımız Lokman Düzgün, il ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri ile pandemi ve bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken tedbirler hususunda istişarede bulundu" dedi.

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