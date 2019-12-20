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Şuhut'ta patpat şarampole uçtu: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan patpat diye tabir edilen tarım aracının şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan patpat diye tabir edilen tarım aracının şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.


Kaza, Şuhut ilçesi Paşacık köyü-Karahallı köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paşacık köyü istikametinden Karahallı Köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Serkan Ceylan (15) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı Paşacık köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında Serkan Ceylan ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Serkan Ceylan'ı Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan Ceylan yaşamını yitirdi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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