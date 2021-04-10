Şuhut'ta Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Onur Bayram ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ve polis personeller tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonunda İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı.