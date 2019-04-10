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Şuhut'ta Polis Haftası törenle kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.


Şuhut Atatürk Parkındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şuhut Kaymakamının izinli olması dolayısıyla vekâleten yerine bakan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'yi makamında ziyaret eden Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri akabinde Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret ederek devam etti.


Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, 10 Nisan Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü açıklamasında, ''Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun'' ifadelerine yer verdi.

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