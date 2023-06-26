İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta polis ve jandarmadan trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde polis ve jandarma tarafından ortak trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ve jandarma tarafından ortak trafik denetimi yapıldı.


Denetim ilçe girişinde yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklığında yapılan denetimde sürücüler uyarıldı. Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek trafik kazalarını, can güvenliğini ve mal kaybını önlemek amacıyla seyir halinde bulunan araç sürücülerini bilgilendiren trafik ekipleri, sürücülerin ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri kontrollerini de yaptı.

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