Şuhut'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçe kabristanında genel temizlik çalışmaları başlatıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatlarıyla belediye personelleri tarafından ilçe kabristanında yabani otlar başta olmak üzere çöp toplama ve genel temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe kabristanında devam eden hummalı çalışmaların vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için yapıldığı belirtildi.