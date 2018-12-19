Şuhut'ta sağanak yağış esnaflara zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinden beri etkisini gösteren sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu.

Şuhut'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış vatandaşlara ve esnaflara zor anlar yaşattı. Çarşı esnafları sağanak yağışlardan dolayı sevinçli olduklarını bir taraftan ise iş yerlerinin önlerinin su birikintileri ile dolması dolayısıyla zorluk çektiklerini belirtti.

Esnaflardan İsmail Ölmez sağanak yağışlarla ilgili açıklamalarında, ‘'İlçemizde sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde ise sağanak yağış etkisini artırarak iş yerlerimizin önlerinde su birikintileri olmasına sebep oldu. Yağışlardan dolayı çok sevinçliyiz ama bazen zorlukları da oluyor''dedi.

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