İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta sağanak yağış esnaflara zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinden beri etkisini gösteren sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinden beri etkisini gösteren sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu.


Şuhut'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış vatandaşlara ve esnaflara zor anlar yaşattı. Çarşı esnafları sağanak yağışlardan dolayı sevinçli olduklarını bir taraftan ise iş yerlerinin önlerinin su birikintileri ile dolması dolayısıyla zorluk çektiklerini belirtti.


Esnaflardan İsmail Ölmez sağanak yağışlarla ilgili açıklamalarında, ‘'İlçemizde sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde ise sağanak yağış etkisini artırarak iş yerlerimizin önlerinde su birikintileri olmasına sebep oldu. Yağışlardan dolayı çok sevinçliyiz ama bazen zorlukları da oluyor''dedi.


RD-MÇ-Y)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.