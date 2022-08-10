İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.


Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ilçede dolu ile bağlayan yağış ardından sağanak yağışa döndü. İlçede genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş korunmak için balkon ve dükkan altlarına sığındı. Yağış bazı ekili arazilere de zarar verdi. Sağanak yağıştan dolayı bir çok köy yolunda da zarar meydana gelirken, yağış bazı yollarda parke taşlarını yerinde söktü.

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